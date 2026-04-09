  В Украине

Пенсия в 60 лет: как действовать, если не хватает нескольких месяцев стажа

20:12, 9 апреля 2026
В Украине в случае недостаточного страхового стажа на момент достижения 60 лет право на пенсию возникает после обретения необходимого минимума.
В Украине довольно часто возникает ситуация, когда человек достигает 60-летнего возраста, но ему не хватает нескольких месяцев страхового стажа для оформления пенсии. В таком случае выплаты не назначаются сразу, однако это не означает потерю права на пенсионное обеспечение — вопрос можно решить.

Например, если в апреле человеку исполняется 60 лет, но вместо необходимых 33 лет стажа у него есть только 32 года и 7 месяцев, выход на пенсию придется немного отложить.

Право на выплаты возникает не с момента достижения пенсионного возраста, а только после того, как будет полностью сформирован необходимый страховой стаж, пишет «На пенсии».

Если человек продолжает официально работать, этот стаж постепенно увеличивается каждый месяц. В приведённом примере необходимый минимум можно набрать примерно к сентябрю 2026 года, после чего уже в октябре можно будет обратиться в Пенсионный фонд.

Специалисты рекомендуют не затягивать с подготовкой документов. Примерно за месяц до достижения необходимого стажа стоит заранее всё проверить: записи в трудовой книжке, наличие всех периодов работы в электронном реестре, а также обратиться в Пенсионный фонд для предварительного расчёта.

Это поможет избежать ситуаций, когда при оформлении выясняется, что часть трудового стажа не учтена.

Есть важный нюанс: в подобных случаях стаж учитывается буквально по месяцам. Поэтому даже незначительные ошибки или неточности в документах могут отложить выход на пенсию.

Чтобы не терять лишнее время и деньги, важно заранее проверить все данные и убедиться, что каждый отработанный период учтён корректно.

Таким образом, если на момент достижения 60 лет не хватает стажа, это не является критической проблемой. Нужно лишь дождаться необходимого минимума и правильно подготовить документы. Главное — контролировать свой страховой стаж и не откладывать проверку, ведь даже несколько месяцев могут повлиять на дату выхода на пенсию.

