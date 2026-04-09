  1. В Україні

Пенсія у 60 років: як діяти, якщо бракує кількох місяців стажу

20:12, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні у разі недостатнього страхового стажу на момент досягнення 60 років право на пенсію виникає після набуття необхідного мінімуму.
Пенсія у 60 років: як діяти, якщо бракує кількох місяців стажу
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні досить часто трапляється ситуація, коли людина досягає 60-річного віку, але їй бракує кількох місяців страхового стажу для оформлення пенсії. У такому разі виплати не призначають одразу, однак це не означає втрату права на пенсійне забезпечення — питання можна вирішити.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Наприклад, якщо у квітні людині виповнюється 60 років, але замість необхідних 33 років стажу вона має лише 32 роки і 7 місяців, пенсію доведеться трохи відкласти.

Право на виплати виникає не з моменту досягнення пенсійного віку, а лише після того, як буде повністю сформований потрібний страховий стаж, пише «На пенсії».

Якщо людина продовжує працювати офіційно, цей стаж поступово збільшується щомісяця. У такому прикладі необхідний мінімум можна набрати приблизно до вересня 2026 року, після чого вже в жовтні стане можливим звернення до Пенсійного фонду.

Фахівці рекомендують не затягувати з підготовкою документів. Приблизно за місяць до досягнення необхідного стажу варто заздалегідь усе перевірити: записи у трудовій книжці, наявність усіх періодів роботи в електронному реєстрі, а також звернутися до Пенсійного фонду для попереднього розрахунку.

Це допоможе уникнути ситуацій, коли під час оформлення виявляється, що частина трудового стажу не врахована.

Є важливий момент: у подібних випадках стаж підраховується буквально по місяцях. Тому навіть незначні помилки або неточності в документах можуть відтермінувати вихід на пенсію.

Щоб не втратити зайвий час і кошти, варто заздалегідь перевірити всі дані та впевнитися, що кожен відпрацьований період врахований коректно.

Отже, якщо на момент 60 років бракує стажу, це не є критичною проблемою. Потрібно лише дочекатися необхідного мінімуму та правильно підготувати документи. Головне — тримати під контролем свій страховий стаж і не відкладати перевірку, адже навіть кілька місяців можуть вплинути на дату виходу на пенсію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Валерія Лутковська: чому матеріали НСРД не можуть бути доказами у дисциплінарних справах суддів

Валерія Лутковська розповіла про порушення закону у справі екс-голови ОАСК Павла Вовка.

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]