Пенсія у 60 років: як діяти, якщо бракує кількох місяців стажу

В Україні у разі недостатнього страхового стажу на момент досягнення 60 років право на пенсію виникає після набуття необхідного мінімуму.

В Україні досить часто трапляється ситуація, коли людина досягає 60-річного віку, але їй бракує кількох місяців страхового стажу для оформлення пенсії. У такому разі виплати не призначають одразу, однак це не означає втрату права на пенсійне забезпечення — питання можна вирішити.

Наприклад, якщо у квітні людині виповнюється 60 років, але замість необхідних 33 років стажу вона має лише 32 роки і 7 місяців, пенсію доведеться трохи відкласти.

Право на виплати виникає не з моменту досягнення пенсійного віку, а лише після того, як буде повністю сформований потрібний страховий стаж, пише «На пенсії».

Якщо людина продовжує працювати офіційно, цей стаж поступово збільшується щомісяця. У такому прикладі необхідний мінімум можна набрати приблизно до вересня 2026 року, після чого вже в жовтні стане можливим звернення до Пенсійного фонду.

Фахівці рекомендують не затягувати з підготовкою документів. Приблизно за місяць до досягнення необхідного стажу варто заздалегідь усе перевірити: записи у трудовій книжці, наявність усіх періодів роботи в електронному реєстрі, а також звернутися до Пенсійного фонду для попереднього розрахунку.

Це допоможе уникнути ситуацій, коли під час оформлення виявляється, що частина трудового стажу не врахована.

Є важливий момент: у подібних випадках стаж підраховується буквально по місяцях. Тому навіть незначні помилки або неточності в документах можуть відтермінувати вихід на пенсію.

Щоб не втратити зайвий час і кошти, варто заздалегідь перевірити всі дані та впевнитися, що кожен відпрацьований період врахований коректно.

Отже, якщо на момент 60 років бракує стажу, це не є критичною проблемою. Потрібно лише дочекатися необхідного мінімуму та правильно підготувати документи. Головне — тримати під контролем свій страховий стаж і не відкладати перевірку, адже навіть кілька місяців можуть вплинути на дату виходу на пенсію.

