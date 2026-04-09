Договор мены: что это такое и как законно обменять недвижимость или автомобиль

Как правильно оформить обмен имущества и какие нюансы учесть сторонам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции разъяснили, как украинцам оформить обмен имущества без использования денег. Речь идет о договоре мены — форме сделки, которая, несмотря на свою давнюю историю, до сих пор активно используется.

Суть такого договора заключается во взаимном обмене имуществом. Каждая из сторон одновременно передает свой объект в собственность другой и получает взамен другой. При этом передача прав является окончательной — вернуть имущество после заключения сделки уже нельзя.

Фактически участники сделки выполняют две роли: они и передают собственное имущество, и приобретают новое. Если же объекты имеют разную стоимость, стороны могут предусмотреть дополнительную денежную доплату.

Когда переходит право собственности

В большинстве случаев право собственности переходит к обеим сторонам одновременно — после выполнения условий договора. В то же время иной порядок может быть определен законом или отдельной договоренностью между участниками сделки.

Какие документы нужны

Для нотариального удостоверения договора необходимо подготовить пакет документов. Среди обязательных — документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер, документы на право собственности и, в отдельных случаях, экспертная оценка имущества.

Дополнительные документы могут понадобиться в зависимости от ситуации. Например, если имущество принадлежит супругам — требуется нотариально удостоверенное согласие второго из супругов. Если собственником является ребенок или лицо с ограниченной дееспособностью — необходимо разрешение органа опеки и попечительства.

Отдельные требования касаются и земельных участков: может понадобиться выписка из кадастра или справка об отсутствии застройки.

Что еще стоит учитывать

Перечень документов не является исчерпывающим. Нотариус имеет право требовать дополнительные подтверждения, если это необходимо для проверки законности сделки.

Таким образом, договор мены остается актуальным инструментом, однако требует внимательного оформления и соблюдения всех юридических требований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.