Договір міни: що це таке і як законно обміняти нерухомість чи авто

Як правильно оформити обмін майна і які нюанси врахувати сторонам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції роз’яснили, як українцям оформити обмін майна без використання грошей. Йдеться про договір міни — форму угоди, яка, попри свою давню історію, досі активно використовується.

Суть такого договору полягає у взаємному обміні майном. Кожна зі сторін одночасно передає свій об’єкт у власність іншій і отримує натомість інший. При цьому передача прав є остаточною — повернути майно після укладення угоди вже не можна.

Фактично учасники угоди виконують дві ролі: вони і передають власне майно, і набувають нове. Якщо ж об’єкти мають різну вартість, сторони можуть передбачити додаткову грошову доплату.

Коли переходить право власності

У більшості випадків право власності переходить до обох сторін одночасно — після виконання умов договору. Водночас інший порядок може бути визначений законом або окремою домовленістю між учасниками угоди.

Які документи потрібні

Для нотаріального посвідчення договору необхідно підготувати пакет документів. Серед обов’язкових — посвідчення особи, ідентифікаційний код, документи на право власності та, у певних випадках, експертна оцінка майна.

Додаткові документи можуть знадобитися залежно від ситуації. Наприклад, якщо майно належить подружжю — потрібна нотаріальна згода другого з подружжя. Якщо власником є дитина або особа з обмеженою дієздатністю — необхідний дозвіл органу опіки та піклування.

Окремі вимоги стосуються і земельних ділянок: може знадобитися витяг із кадастру або довідка про відсутність забудови.

Що ще варто врахувати

Перелік документів не є вичерпним. Нотаріус має право вимагати додаткові підтвердження, якщо це необхідно для перевірки законності угоди.

Таким чином, договір міни залишається актуальним інструментом, однак потребує уважного оформлення та дотримання всіх юридичних вимог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.