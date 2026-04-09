  1. В Україні

Договір міни: що це таке і як законно обміняти нерухомість чи авто

20:30, 9 квітня 2026
Як правильно оформити обмін майна і які нюанси врахувати сторонам.
Договір міни: що це таке і як законно обміняти нерухомість чи авто
У Міністерстві юстиції роз’яснили, як українцям оформити обмін майна без використання грошей. Йдеться про договір міни — форму угоди, яка, попри свою давню історію, досі активно використовується.

Суть такого договору полягає у взаємному обміні майном. Кожна зі сторін одночасно передає свій об’єкт у власність іншій і отримує натомість інший. При цьому передача прав є остаточною — повернути майно після укладення угоди вже не можна.

Фактично учасники угоди виконують дві ролі: вони і передають власне майно, і набувають нове. Якщо ж об’єкти мають різну вартість, сторони можуть передбачити додаткову грошову доплату.

Коли переходить право власності

У більшості випадків право власності переходить до обох сторін одночасно — після виконання умов договору. Водночас інший порядок може бути визначений законом або окремою домовленістю між учасниками угоди.

Які документи потрібні

Для нотаріального посвідчення договору необхідно підготувати пакет документів. Серед обов’язкових — посвідчення особи, ідентифікаційний код, документи на право власності та, у певних випадках, експертна оцінка майна.

Додаткові документи можуть знадобитися залежно від ситуації. Наприклад, якщо майно належить подружжю — потрібна нотаріальна згода другого з подружжя. Якщо власником є дитина або особа з обмеженою дієздатністю — необхідний дозвіл органу опіки та піклування.

Окремі вимоги стосуються і земельних ділянок: може знадобитися витяг із кадастру або довідка про відсутність забудови.

Що ще варто врахувати

Перелік документів не є вичерпним. Нотаріус має право вимагати додаткові підтвердження, якщо це необхідно для перевірки законності угоди.

Таким чином, договір міни залишається актуальним інструментом, однак потребує уважного оформлення та дотримання всіх юридичних вимог.

