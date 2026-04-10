Облагаются ли полученные грантовые средства налогами — разъяснение

Украинцам разъяснили вопрос налогообложения средств.

Фото: agronews.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Донецкая областная служба занятости разъяснила вопрос налогообложения грантов, полученных по программе «єРобота», а также основных условий их использования и обязательств получателей.

Получение гранта по программе «єРобота» — это отличный импульс для бизнеса, но одновременно и ответственность.

«Придется ли отдать часть полученной грантовой помощи государству в виде налогов?» — часто спрашивают предприниматели.

Ответ: Нет. В соответствии с подпунктом 14.1.277 прим. 1 пункта 14.1 статьи 14 раздела I Налогового кодекса Украины эти выплаты имеют статус бюджетного гранта, они не включаются в общий налогооблагаемый доход получателя. Программа «єРобота» финансируется государством, поэтому на нее распространяются правила целевого финансирования. Основное правило: сама сумма гранта не считается доходом в момент получения, если она используется по целевому назначению.

Вместо уплаты налога непосредственно с суммы гранта, государство выдвигает требования относительно «возврата» средств через будущую деятельность:

создание новых рабочих мест: количество зависит от суммы и вида гранта;

уплата налогов и сборов: получатель обязан в течение 3 лет уплатить налоги за себя и наемных работников;

срок деятельности: бизнес должен функционировать не менее 36 месяцев с момента получения средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.