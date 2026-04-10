  В Україні

Чи оподатковуються отримані грантові кошти — роз’яснення

13:18, 10 квітня 2026
Українцям роз’яснили питання щодо оподатковування коштів.
Донецька обласна служба зайнятості роз’яснило питання щодо оподаткування грантів, отриманих за програмою «єРобота», а також основних умов їх використання та зобов’язань отримувачів.

Отримання гранту за програмою «єРобота» - це чудовий імпульс для бізнесу, але водночас і відповідальність.

«Чи доведеться віддати частину отриманої грантової допомоги державі у вигляді податків?» - часто запитують підприємці.

Відповідь: Ні. Відповідно до підпункту 14.1.277 прим. 1 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового Кодексу України ці виплати мають статус бюджетного гранту, вони не включаються до загального оподатковуваного доходу отримувача. Програма «єРобота» фінансується державою, тому на неї поширюються правила щодо цільового фінансування. Основне правило: сама сума гранту не вважається доходом у момент отримання, якщо вона використовується за цільовим призначенням.

Замість сплати податку безпосередньо з суми гранту, держава висуває вимоги щодо «повернення» коштів через майбутню діяльність:

  • створення нових робочих місць: кількість залежить від суми та виду гранту;
  • сплата податків та зборів: отримувач зобов'язаний протягом 3 років сплатити податки за себе та найманих працівників;
  • термін діяльності: бізнес має функціонувати не менше 36 місяців з моменту отримання коштів.

