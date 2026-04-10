Государственная регистрация создания общественной организации — что нужно знать

Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины напомнило, что для государственной регистрации создания общественной организации в соответствии с частью первой статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон) подаются:

заявление о государственной регистрации создания юридического лица (форма 4, утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.11.2016 за № 1500/29630 (с изменениями));

экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения учредителей;

реестр лиц (граждан), которые принимали участие в учредительном съезде (конференции, собрании);

учредительный документ юридического лица;

сведения о руководящих органах общественного формирования (имя, дата рождения руководителя, членов других руководящих органов, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), должность, контактный номер телефона и другие средства связи);

сведения о лице (лицах), которое имеет право представлять общественное формирование для осуществления регистрационных действий (имя, дата рождения, контактный номер телефона и другие средства связи);

структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством.

Требования к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации, установлены статьей 15 Закона, в частности, в случае подачи заявления о государственной регистрации почтовым отправлением подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена.

Перечень сведений, которые должны содержать протокол учредительного собрания учредителей, реестр лиц (граждан), принимавших участие в учредительном собрании учредителей, и устав общественной организации, определен положениями статей 9 и 11 Закона Украины «Об общественных объединениях».

В соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об общественных объединениях» общественное объединение, которое намерено осуществлять деятельность со статусом юридического лица или без такого статуса, подлежит государственной регистрации в порядке, определенном Законом, в течение 60 дней со дня проведения учредительного собрания.

Государственная регистрация общественной организации осуществляется бесплатно.

С целью упрощения для заявителей процедуры государственной регистрации создания общественных организаций разработаны образцы документов, определенных законом для государственной регистрации создания общественных организаций, которые размещены на сайте Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины по ссылке.

Часть первая статьи 4 Закона определяет основные принципы, на которых базируется государственная регистрация, в частности государственная регистрация по заявительному принципу.

Следует отметить, что документы для государственной регистрации создания общественной организации со статусом юридического лица в бумажной форме можно подать субъекту государственной регистрации по местонахождению общественной организации (а также любому субъекту государственной регистрации независимо от местонахождения юридического лица в пределах Украины в случае, если местонахождением такой общественной организации является Автономная Республика Крым, Донецкая, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь, в соответствии с пунктом 1 приказа Министерства юстиции Украины от 09.06.2023 № 2179/5 «О проведении государственной регистрации в пределах нескольких административно-территориальных единиц» (с изменениями)) или в центр предоставления административных услуг.

Дополнительно информируем, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18.04.2025 № 460 «О реализации экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественной организации на основании модельного устава» утвержден модельный устав общественной организации, изменения в который внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 12.03.2026 № 323; Порядок проведения экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественной организации на основании модельного устава (далее — Порядок).

Согласно положениям Порядка, реализация экспериментального проекта осуществляется путем выбора уполномоченным лицом общественной организации (ее учредителями в случае создания общественной организации) для осуществления государственной регистрации общественной организации или перехода общественной организации на деятельность на основании модельного устава:

модельного устава в редакции «по умолчанию» в случае подачи документов в бумажной форме для проведения государственной регистрации;

модельного устава в редакции «по умолчанию» или соответствующих положений модельного устава общественной организации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.04.2025 № 460 «О реализации экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественной организации на основании модельного устава» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 12.03.2026 № 323) (в случае подачи документов в электронной форме для проведения государственной регистрации).

