Державна реєстрація створення громадської організації — що треба знати

Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України нагадало, що для державної реєстрації створення громадської організації відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) подаються:

​ • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 4, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630 (зі змінами);

​ • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;

​ • реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах);

​ • установчий документ юридичної особи;

​ • відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

​ • відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

​ • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

​Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, встановлені статтею 15 Закону, зокрема у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

​Перелік відомостей, які мають містити протокол установчих зборів засновників, реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах засновників, та статут громадської організації визначено положеннями статей 9 та 11 Закону України «Про громадські об’єднання».

​Відповідно до статті 8 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Закону, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Державна реєстрація громадської організації здійснюється безкоштовно.

З метою спрощення для заявників процедури державної реєстрації створення громадських організацій розроблено зразки документів, визначених законом для державної реєстрації створення громадських організацій, які розміщено на сайті Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за посиланням.

Частина перша статті 4 Закону визначає основні принципи, на яких базується державна реєстрація, зокрема державної реєстрації за заявницьким принципом.

Слід зауважити, що документи для державної реєстрації створення громадської організації зі статусом юридичної особи в паперовій формі можна подати до суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням громадської організації (та до будь-якого суб’єкта державної реєстрації незалежно від місцезнаходження юридичної особи в межах Україну у разі, якщо місцезнаходженням такої громадської організації є Автономна Республіка Крим, Донецька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, відповідно до пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 09.06.2023 № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» (зі змінами)) або центру надання адміністративних послуг.

Додатково інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2025 № 460 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту» затверджено модельний статут громадської організації, зміни до якого внесено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2026 № 323; Порядок проведення експериментального проєкту щодо забезпечення можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту (далі – Порядок).

Згідно з положеннями Порядку, реалізація експериментального проєкту здійснюється шляхом обрання уповноваженою особою громадської організації (її засновниками в разі створення громадської організації) для здійснення державної реєстрації громадської організації або переходу громадської організації на діяльність на підставі модельного статуту:

модельного статуту в редакції «за замовчуванням» у разі подання документів у паперовій формі для проведення державної реєстрації;

модельного статуту в редакції «за замовчуванням» або відповідних положень модельного статуту громадської організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2025 № 460 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо забезпечення можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту» (зі зміни внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2026 № 323) (в разі подання документів в електронній формі для проведення державної реєстрації).

