Скрытое имущество на 30 миллионов – будут судить экс-руководителя миграционной службы Хмельницкой области Олега Панькова

Чиновник скрыл активы, оформленные на супругу, на сумму более 30 млн грн.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего начальника Управления Государственной миграционной службы Украины в Хмельницкой области за недостоверное декларирование. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

По данным СМИ, речь идет об Олеге Панькове.

В ходе полной проверки декларации за 2023 год установлено, что чиновник скрыл активы, оформленные на супругу, на сумму более 30 млн грн, в частности:

два автомобиля AUDI Q5, 2023 и 2011 годов выпуска, и AUDI Q8, 2023 года выпуска, общей стоимостью более 5 млн грн;

коммерческие помещения в Хмельницком общей площадью более 1200 кв. м стоимостью около 24,7 млн грн, которые его супруга использовала для предпринимательской деятельности в сфере торговли мебелью и осветительными приборами.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении территориального управления этого же бюро в городе Хмельницком.

Отметим, что после разоблачения чиновник уволился с занимаемой должности.

