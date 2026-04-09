  1. В Україні

Приховане майно на 30 мільйонів – судитимуть екскерівника міграційної служби Хмельниччини Олега Панькова

15:06, 9 квітня 2026
Посадовець приховав активи, оформлені на дружину, на суму понад 30 млн грн.
Фото: ОГП
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно ексначальника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області за недостовірне декларування. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

За даними ЗМІ, мова йде про Олега Панькова.

Під час повної перевірки декларації за 2023 рік встановлено, що посадовець приховав активи, оформлені на дружину, на суму понад 30 млн грн, зокрема:

- два автомобілі AUDI Q5, 2023 та 2011 років випуску, та AUDI Q8, 2023 року випуску, загальною вартістю понад 5 млн грн;

- комерційні приміщення у Хмельницькому загальною площею понад 1200 кв. м вартістю близько 24,7 млн грн, які  його дружина використовувала для підприємницької діяльності у сфері торгівлі меблями та освітлювальними приладами.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу територіального управління цього ж бюро у місті Хмельницькому.

Зазначимо, що після викриття посадовець звільнився з обійманої посади.

