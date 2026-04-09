В Украину возвращены 1000 тел погибших военных, — Координационный штаб

14:55, 9 апреля 2026
В Украину вернули 1000 тел погибших, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским защитникам.
В четверг, 9 апреля, в Украину вернули (останки), которые, по утверждению российской стороны, принадлежат погибшим украинским защитникам. Впереди — процесс идентификации. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ведомстве отмечают, что далее украинские правоохранители совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Там добавили, что эти репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе также поблагодарили Международный Комитет Красного Креста (МККК) за содействие и поддержку реализации этих репатриационных мероприятий.

