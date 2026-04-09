В Україну повернуто 1000 тіл загиблих військових, — Координаційний штаб

В Україну повернули 1000 тіл загиблих, які, за твердженням РФ, належать українським оборонцям.

У четвер, 9 квітня, в Україну повернули (останків), які, за твердженням російської сторони, належать загиблим українським оборонцям. Попереду — процес ідентифікації. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві зазначають, що далі українські правоохоронці спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Там додали, що ці репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Коордштабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі також подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) за сприяння та підтримку реалізації цих репатріаційних заходів.

