Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка — ответ Минобороны

21:24, 9 апреля 2026
Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны некоторые военнообязанные.
Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка — ответ Минобороны
Министерство обороны Украины объяснило, нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка.

«Проходить военно-врачебную экспертизу не обязаны военнообязанные, которые забронированы или на которых оформлена отсрочка от мобилизации», — сообщают в ведомстве.

Однако, за исключением следующих случаев:

  • подписание контракта для прохождения военной службы;
  • имеют решение ВЛК с формулировкой «Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных таковыми в установленном порядке);
  • самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

В Минобороны отметили, что для прохождения ВЛК необходимо иметь направление.

Кто выдает направление на ВЛК

Направление — это обязательный документ для прохождения ВЛК. Его выдают:

  • руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины;
  • командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

В Минобороны напомнили, что сейчас для военнообязанных действует упрощенная процедура. Они могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+».

Для этого необходимо перейти на вкладку «Сервисы», выбрать «Направление на ВЛК», заполнить форму и отправить запрос. Электронное направление должно появиться в личном кабинете после проверки.

Таким образом, чтобы получить электронное направление, не нужно лично идти в ТЦК. Вместе с тем эта функция будет полезна только в случае, если есть возможность пройти медицинский осмотр ВЛК при ТЦК, к которому лицо приписано.

Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». При этом необходимо иметь медицинский документ с рекомендацией врача о необходимости прохождения медицинского осмотра ВЛК.

«Повестка не равна направлению на ВЛК. Повестка — это требование явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации.

Направление является документом, который служит основанием для прохождения медицинского осмотра с конкретной целью (например, при мобилизации, подписании контракта на военную службу, поступлении в высшее военное учебное заведение и т. д.)», — добавили в министерстве.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

