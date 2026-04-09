  1. В Україні

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка — відповідь Міноборони

21:24, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку деякі військовозобов'язані.
Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка — відповідь Міноборони
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України пояснило, чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку військовозобов'язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації», - повідомляють у відомстві.

Проте, за виключенням наступних випадків:

  • підписання контракту для проходження військової служби;
  • досі мають рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);
  • самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

У Міноборони зазначили, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення. 

Хто видає направлення на ВЛК 

Направлення – це обов’язковий документ для проходження ВЛК. Його видають:

  • керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України;
  • командири військових частин – для діючих військовослужбовців.

У Міноборони нагадали, що наразі для військовозобов’язаних діє спрощена процедура. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+.

Для цього необхідно перейти на вкладку «Сервіси», вибрати «Направлення на ВЛК» заповнити форму і надіслати запит. Електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті після перевірки.

Таким чином, щоб отримати електронне направлення, не потрібно особисто йти до ТЦК. Разом з тим ця функція стане в нагоді тільки у випадку, якщо є можливість пройти медичний огляд ВЛК при ТЦК, до якого особа приписана.

Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок Армія+. При цьому необхідно мати медичний документ з рекомендацією лікаря щодо потреби у проходженні медичного огляду ВЛК.

«Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка – це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації.

Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо)», - додали у міністерстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК Міноборони ВЛК військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Валерія Лутковська: чому матеріали НСРД не можуть бути доказами у дисциплінарних справах суддів

Валерія Лутковська розповіла про порушення закону у справі екс-голови ОАСК Павла Вовка.

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]