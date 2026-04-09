Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка — відповідь Міноборони

Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку деякі військовозобов'язані.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України пояснило, чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка.

«Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку військовозобов'язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації», - повідомляють у відомстві.

Проте, за виключенням наступних випадків:

підписання контракту для проходження військової служби;

досі мають рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

У Міноборони зазначили, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення.

Хто видає направлення на ВЛК

Направлення – це обов’язковий документ для проходження ВЛК. Його видають:

керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України;

командири військових частин – для діючих військовослужбовців.

У Міноборони нагадали, що наразі для військовозобов’язаних діє спрощена процедура. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+.

Для цього необхідно перейти на вкладку «Сервіси», вибрати «Направлення на ВЛК» заповнити форму і надіслати запит. Електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті після перевірки.

Таким чином, щоб отримати електронне направлення, не потрібно особисто йти до ТЦК. Разом з тим ця функція стане в нагоді тільки у випадку, якщо є можливість пройти медичний огляд ВЛК при ТЦК, до якого особа приписана.

Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок Армія+. При цьому необхідно мати медичний документ з рекомендацією лікаря щодо потреби у проходженні медичного огляду ВЛК.

«Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка – це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації.

Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо)», - додали у міністерстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.