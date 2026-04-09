Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка — відповідь Міноборони
Міністерство оборони України пояснило, чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка.
«Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов'язку військовозобов'язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації», - повідомляють у відомстві.
Проте, за виключенням наступних випадків:
- підписання контракту для проходження військової служби;
- досі мають рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);
- самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.
У Міноборони зазначили, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення.
Хто видає направлення на ВЛК
Направлення – це обов’язковий документ для проходження ВЛК. Його видають:
- керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
- керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України;
- командири військових частин – для діючих військовослужбовців.
У Міноборони нагадали, що наразі для військовозобов’язаних діє спрощена процедура. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+.
Для цього необхідно перейти на вкладку «Сервіси», вибрати «Направлення на ВЛК» заповнити форму і надіслати запит. Електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті після перевірки.
Таким чином, щоб отримати електронне направлення, не потрібно особисто йти до ТЦК. Разом з тим ця функція стане в нагоді тільки у випадку, якщо є можливість пройти медичний огляд ВЛК при ТЦК, до якого особа приписана.
Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок Армія+. При цьому необхідно мати медичний документ з рекомендацією лікаря щодо потреби у проходженні медичного огляду ВЛК.
«Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка – це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації.
Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо)», - додали у міністерстві.
