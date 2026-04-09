ВАКС разрешил экстрадицию экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета

Высший антикоррупционный суд разрешил экстрадицию в Украину экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, подозреваемого в выведении 8,2 млрд грн и находящегося в Израиле.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ранее суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако выполнить это решение невозможно из-за его пребывания в Израиле. Именно поэтому возник вопрос об экстрадиции.

По данным следствия, накануне национализации ПриватБанка руководство учреждения, в том числе Дубилет, могло вывести 315 млн долларов (8,2 млрд грн), используя фиктивные кредиты и поддельные документы в пользу связанной компании Claresholm Marketing Ltd.

Кроме того, суд обязал обратиться в Государственную миграционную службу для установления его гражданства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.