ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета

Вищий антикорупційний суд дозволив екстрадицію до України ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого підозрюють у виведенні 8,2 млрд грн і який нині перебуває в Ізраїлі.

Раніше суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак виконати це рішення неможливо через його перебування в Ізраїлі. Саме тому постало питання про екстрадицію.

За даними слідства, напередодні націоналізації ПриватБанку керівництво установи, зокрема й Дубілет, могло вивести 315 млн доларів (8,2 млрд грн), використовуючи фіктивні кредити та підроблені документи на користь пов’язаної компанії Claresholm Marketing Ltd.

Крім того, суд зобов’язав звернутися до Державної міграційної служби для встановлення його громадянства.

