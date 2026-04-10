Кабмин обновил порядок признания исторических населенных пунктов и сменил названия в государственном списке

Кабинет Министров обновил порядок признания населенных пунктов историческими, определил новые критерии и процедуры, а также актуализировал названия городов и поселков в Списке исторических населенных мест Украины.

Как отметил заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, новые правила уточняют критерии, по которым населенные пункты могут получить исторический статус, а также устанавливают понятную и последовательную процедуру — от подачи необходимых документов до принятия окончательного решения.

Изменения предусматривают:

четкие условия и процедуру внесения населенных пунктов в Список исторических населенных мест Украины;

определенный перечень критериев, по которым населенный пункт может получить исторический статус;

понятный перечень документов, которые необходимо подать для рассмотрения;

рекомендацию органам местного самоуправления в течение года разработать научно-проектную документацию для определения границ и режимов использования исторических ареалов.

Решение направлено на упорядочение подходов к сохранению исторического наследия громадами и учет культурной среды при планировании развития.

Кроме того, правительство приняло постановление, которым заменило в Списке исторических населенных мест Украины названия переименованных населенных пунктов: «Владимир-Волынский» на «Владимир», «пгт Головно» на «пгт Головное», «Днепропетровск» на «Днепр», «Днепродзержинск» на «Каменское», «Артемовск» на «Бахмут», «Славяногорск» на «Святогорск», «Буштына» на «Буштыно», «Королеве» на «Королево», «Солотвина» на «Солотвино», «Чинадиево» на «Чинадиево», «Мукачево» на «Мукачево», «Новоград-Волынский» на «Звягель», «Делятин» на «Делятин», «Отыния» на «Отыния», «Переяслав-Хмельницкий» на «Переяслав», «Кировоград» на «Кропивницкий», «Комарно» на «Комарно», «Раздол» на «Раздол», «Краснодон» на «Сорокино», «Цюрупинск» на «Олешки», «Красноград» на «Берестин», «пгт Новопсков» на «пгт Айдар», «Новомосковск» на «Самар», «Червоноград» на «Шептицкий».

Постановление также предусматривает замену сокращения «пгт» на «пос.» в связи с вступлением в силу Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины». Таким образом, документ обновляет наименования и классификацию населенных пунктов в Списке исторических населенных мест Украины.

