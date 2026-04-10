  1. В Україні

Кабмін оновив порядок визнання історичних населених пунктів і змінив назви у державному списку

07:00, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабінет Міністрів оновив порядок визнання населених пунктів історичними, визначив нові критерії та процедури, а також актуалізував назви міст і селищ у Списку історичних населених місць України.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив оновлення до Порядку визнання населених пунктів історичними.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначив заступник міністра культури України Іван Вербицький, нові правила уточнюють критерії, за якими населені пункти можуть отримати історичний статус, а також встановлюють зрозумілу й послідовну процедуру — від подання необхідних документів до ухвалення остаточного рішення.

Зміни передбачають:

  • чіткі умови та процедуру внесення населених пунктів до Списку історичних населених місць України;
  • визначений перелік критеріїв, за якими населений пункт може отримати історичний статус;
  • зрозумілий перелік документів, які необхідно подати для розгляду;
  • рекомендацію для органів місцевого самоврядування протягом року розробити науково-проєктну документацію для визначення меж і режимів використання історичних ареалів.

Рішення спрямоване на впорядкування підходів до збереження історичної спадщини громадами та врахування культурного середовища під час планування розвитку.

Крім того, Уряд ухвалив постанову, якою замінив у Списку історичних населених місць України назви перейменованих населених пунктів: «Володимир-Волинський» на «Володимир», «смт Головно» на «с-ще Головне», «Дніпропетровськ» на «Дніпро», «Дніпродзержинськ» на «Кам’янське», «Артемівськ» на «Бахмут», «Слов’яногірськ» на «Святогірськ», «Буштина» на «Буштино», «Королеве» на «Королево», «Солотвина» на «Солотвино», «Чинадієве» на «Чинадійово», «Мукачеве» на «Мукачево», «Новоград-Волинський» на «Звягель», «Ділятин» на «Делятин», «Отиня» на «Отинія», «Переяслав-Хмельницький» на «Переяслав», «Кіровоград» на «Кропивницький», «Комарне» на «Комарно», «Роздол» на «Розділ», «Краснодон» на «Сорокине», «Цюрупинськ» на «Олешки», «Красноград» на «Берестин», «смт Новопсков» на «с-ще Айдар», «Новомосковськ» на «Самар», «Червоноград» на «Шептицький».

Постанова також передбачає заміну скорочення «смт» на «с-ще» у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Таким чином, документ оновлює найменування та класифікацію населених пунктів у Списку історичних населених місць України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]