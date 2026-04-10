  1. В Украине

Ошибка в водительском удостоверении: куда обращаться и какие документы нужны

08:12, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Неточности в ФИО, дате рождения или категориях: как их быстро исправить.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД сообщил, что украинцы могут исправить ошибки в водительских удостоверениях путем обмена документа в сервисных центрах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обратиться в учреждения стоит в случае выявления неточностей в персональных данных, в частности ошибок в фамилии, имени или отчестве, некорректной даты рождения или неверно указанных открытых категорий транспортных средств.

Подать заявление можно в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Для обмена удостоверения необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), а также действующее водительское удостоверение, если оно есть.

Отдельно водителей призывают внимательно проверять все внесенные данные перед подписанием заявления, особенно транслитерацию в случае использования заграничного паспорта.

В центре добавляют, что своевременное исправление ошибок поможет избежать повторных обращений и сэкономит время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]