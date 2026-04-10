Ошибка в водительском удостоверении: куда обращаться и какие документы нужны

Неточности в ФИО, дате рождения или категориях: как их быстро исправить.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что украинцы могут исправить ошибки в водительских удостоверениях путем обмена документа в сервисных центрах.

Обратиться в учреждения стоит в случае выявления неточностей в персональных данных, в частности ошибок в фамилии, имени или отчестве, некорректной даты рождения или неверно указанных открытых категорий транспортных средств.

Подать заявление можно в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Для обмена удостоверения необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), а также действующее водительское удостоверение, если оно есть.

Отдельно водителей призывают внимательно проверять все внесенные данные перед подписанием заявления, особенно транслитерацию в случае использования заграничного паспорта.

В центре добавляют, что своевременное исправление ошибок поможет избежать повторных обращений и сэкономит время.

