Помилка у водійському посвідченні: куди звертатися і які документи потрібні

Неточності у ПІБ, даті народження чи категоріях: як їх виправити швидко.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що українці можуть виправити помилки у водійських посвідченнях шляхом обміну документа у сервісних центрах.

Звернутися до установ варто у разі виявлення неточностей у персональних даних, зокрема помилок у прізвищі, імені чи по батькові, некоректної дати народження або невірно зазначених відкритих категорій транспортних засобів.

Подати заяву можна до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Для обміну посвідчення необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також чинне водійське посвідчення, якщо воно є.

Окремо водіїв закликають уважно перевіряти всі внесені дані перед підписанням заяви, особливо транслітерацію у випадку використання закордонного паспорта.

У центрі додають, що своєчасне виправлення помилок допоможе уникнути повторних звернень і заощадить час.

