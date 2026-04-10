  В Україні

Помилка у водійському посвідченні: куди звертатися і які документи потрібні

08:12, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Неточності у ПІБ, даті народження чи категоріях: як їх виправити швидко.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС повідомив, що українці можуть виправити помилки у водійських посвідченнях шляхом обміну документа у сервісних центрах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Звернутися до установ варто у разі виявлення неточностей у персональних даних, зокрема помилок у прізвищі, імені чи по батькові, некоректної дати народження або невірно зазначених відкритих категорій транспортних засобів.

Подати заяву можна до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

Для обміну посвідчення необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також чинне водійське посвідчення, якщо воно є.

Окремо водіїв закликають уважно перевіряти всі внесені дані перед підписанням заяви, особливо транслітерацію у випадку використання закордонного паспорта.

У центрі додають, що своєчасне виправлення помилок допоможе уникнути повторних звернень і заощадить час.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]