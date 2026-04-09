  1. В Украине

Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США готовят новую встречу

18:05, 9 апреля 2026
Фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

По словам главы государства, переговорный процесс продолжается, однако часть ранее запланированных встреч пришлось перенести из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Зеленский подчеркнул, что сейчас стороны дорабатывают текст документа. Основное внимание сосредоточено на том, как финансировать украинскую армию после войны и где взять дополнительные системы ПВО, в частности американские, которые уже есть у партнеров.

Отдельным и наиболее весомым пунктом переговоров остается выработка конкретного алгоритма действий международного сообщества на случай новой угрозы. Владимир Зеленский подчеркнул сложность этого процесса. Он отметил, что именно реакция союзников на потенциальные будущие угрозы требует детального согласования.

Президент подчеркнул, что все указанные аспекты сейчас находятся в стадии активного обсуждения. Эти вопросы являются основой активных переговоров, чтобы создать надежную и долгосрочную защиту для страны.

США Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

