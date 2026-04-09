Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США готовят новую встречу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

По словам главы государства, переговорный процесс продолжается, однако часть ранее запланированных встреч пришлось перенести из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Зеленский подчеркнул, что сейчас стороны дорабатывают текст документа. Основное внимание сосредоточено на том, как финансировать украинскую армию после войны и где взять дополнительные системы ПВО, в частности американские, которые уже есть у партнеров.

Отдельным и наиболее весомым пунктом переговоров остается выработка конкретного алгоритма действий международного сообщества на случай новой угрозы. Владимир Зеленский подчеркнул сложность этого процесса. Он отметил, что именно реакция союзников на потенциальные будущие угрозы требует детального согласования.

Президент подчеркнул, что все указанные аспекты сейчас находятся в стадии активного обсуждения. Эти вопросы являются основой активных переговоров, чтобы создать надежную и долгосрочную защиту для страны.

