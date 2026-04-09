  В Україні

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США готують нову зустріч

18:05, 9 квітня 2026
Володимир Зеленський зазначив, переговорний процес триває, проте частину раніше запланованих зустрічей довелося перенести через безпекову ситуацію на Близькому Сході.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

За словами Глави держави, переговорний процес триває, проте частину раніше запланованих зустрічей довелося перенести через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Зеленський підкреслив, що зараз сторони доопрацьовують текст документа. Головна увага зосереджена на тому, як фінансувати українську армію після війни та де взяти додаткові системи ППО, зокрема американські, які вже є у партнерів.

Окремим і найвагомішим пунктом переговорів залишається вироблення конкретного алгоритму дій міжнародної спільноти на випадок нової загрози. Володимир Зеленський підкреслив складність цього процесу. Він зазначив, що саме реакція союзників на потенційні майбутні загрози потребує детального узгодження.

Президент наголосив, що всі зазначені аспекти зараз перебувають у стадії активного обговорення. Ці питання є основою активних переговорів, щоб створити надійний і тривалий захист для країни.

