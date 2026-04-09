Юлия Свириденко: следующую зиму люди должны пройти со светом, теплом и водой даже в сложных условиях

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что начинается подготовка страны к следующей зиме в условиях постоянных атак и новых угроз.

По ее словам, приоритеты остаются неизменными: защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, резервное теплоснабжение, стабильное водоснабжение и водоотведение.

«Все регионы — в зоне риска, независимо от расстояния до линии боевого соприкосновения. Поэтому темп подготовки должен быть одинаковым по всей стране — ускоренным.

Отдельно сосредоточились на системах водоснабжения и водоотведения, которые также могут быть целью атак. Планами устойчивости предусмотрено построить 26 проектов в 10 громадах. Среди мероприятий — кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования и другие технические решения для стабильного водоснабжения. Общая стоимость мероприятий — 12,7 млрд грн», — заявила глава правительства.

Юлия Свириденко добавила, что на этом этапе правительство уже обеспечило финансирование первых работ Планов устойчивости — в общей сложности 22,1 млрд грн на защиту 576 первоочередных критических объектов.

«Далее — реализация на местах. Ожидаем от всех областей четкие планы софинансирования работ из местных бюджетов: какой ресурс дает область, какой — громады и где уже можно заключать контракты и начинать работы.

Все, что можно сделать сейчас — делаем сейчас. Следующую зиму люди должны пройти со светом, теплом и водой даже в самых сложных условиях», — добавила она.

