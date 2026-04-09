Юлия Свириденко: следующую зиму люди должны пройти со светом, теплом и водой даже в сложных условиях

19:02, 9 апреля 2026
Юлия Свириденко подчеркнула, что все регионы — в зоне риска, независимо от расстояния до линии боевого соприкосновения.
Юлия Свириденко: следующую зиму люди должны пройти со светом, теплом и водой даже в сложных условиях
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что начинается подготовка страны к следующей зиме в условиях постоянных атак и новых угроз.

По ее словам, приоритеты остаются неизменными: защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации, резервное теплоснабжение, стабильное водоснабжение и водоотведение.

«Все регионы — в зоне риска, независимо от расстояния до линии боевого соприкосновения. Поэтому темп подготовки должен быть одинаковым по всей стране — ускоренным.

Отдельно сосредоточились на системах водоснабжения и водоотведения, которые также могут быть целью атак. Планами устойчивости предусмотрено построить 26 проектов в 10 громадах. Среди мероприятий — кольцевание сетей, резервирование критических узлов, установка и подключение резервного оборудования и другие технические решения для стабильного водоснабжения. Общая стоимость мероприятий — 12,7 млрд грн», — заявила глава правительства.

Юлия Свириденко добавила, что на этом этапе правительство уже обеспечило финансирование первых работ Планов устойчивости — в общей сложности 22,1 млрд грн на защиту 576 первоочередных критических объектов.

«Далее — реализация на местах. Ожидаем от всех областей четкие планы софинансирования работ из местных бюджетов: какой ресурс дает область, какой — громады и где уже можно заключать контракты и начинать работы.

Все, что можно сделать сейчас — делаем сейчас. Следующую зиму люди должны пройти со светом, теплом и водой даже в самых сложных условиях», — добавила она.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

