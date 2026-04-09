  1. В Україні

Юлія Свириденко: наступну зиму люди мають проходити зі світлом, теплом і водою навіть у складних умовах

19:02, 9 квітня 2026
Юлія Свириденко підкреслила, що усі регіони — у зоні ризику, безвідносно до відстані від лінії бойового зіткнення.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що починається підготовка країни до наступної зими в умовах постійних атак і нових загроз.

За її словами, пріоритети незмінні: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, резервне теплопостачання, стабільне водопостачання і водовідведення.

«Усі регіони — у зоні ризику, безвідносно до відстані від лінії бойового зіткнення. Тому темп підготовки має бути однаковим по всій країні — пришвидшеним.

Окремо зосередилися на системах водопостачання та водовідведення, які також можуть бути ціллю атак. Планами стійкості передбачено побудувати 26 проектів у 10 громадах. Серед заходів — кільцювання мереж, резервування критичних вузлів, встановлення й підключення резервного обладнання, та інші технічні рішення для стабільного водопостачання. Загальна вартість заходів — 12,7 млрд грн», - заявила очільниця уряду.

Юлія Свириденко додала, на цьому етапі Уряд уже забезпечив фінансування перших робіт Планів стійкості — загалом 22,1 млрд грн на захист 576 першочергових критичних об’єктів.

«Далі — реалізація на місцях. Очікуємо від усіх областей чіткі плани співфінансування робіт з місцевих бюджетів: який ресурс дає область, який — громади і де можна вже укладати контракти та починати роботи.

Усе, що можна зробити зараз — робимо зараз. Наступну зиму люди мають проходити зі світлом, теплом і водою навіть у найскладніших умовах», - додала вона.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

