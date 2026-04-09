10 апреля во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго
19:33, 9 апреля 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В пятницу, 10 апреля, во всех регионах Украины на протяжении всех суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.
«Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — говорится в заявлении.
Там отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго.
