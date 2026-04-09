10 квітня в усіх регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У п’ятницю, 10 квітня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів). Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему», - йдеться у заяві.

Там зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго.

