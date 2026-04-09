Марк Рютте объяснил, почему Украина не вступит в НАТО в ближайшее время

Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не может быть решен в ближайшем будущем.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе не будет решен в ближайшем будущем из-за текущей политической ситуации, пишет Clash Report.

По его словам, это видение основывается на анализе текущих политических процессов внутри блока и на международной арене.

«Я не считаю, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно решить в ближайшем будущем. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — такова моя объективная оценка», — сказал Марк Рютте.

