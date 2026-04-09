Марк Рютте пояснив, чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом

Марк Рютте заявив, що питання про членство України в НАТО не може бути вирішене в найближчому майбутньому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі не буде вирішене в найближчому майбутньому через поточну політичну ситуацію, пише Clash Report.

За його словами, це бачення базується на аналізі поточних політичних процесів усередині блоку та на міжнародній арені.

«Я не вважаю, що питання про членство України в НАТО можна вирішити в найближчому майбутньому. Я не думаю, що це станеться найближчим часом з політичної точки зору — така моя об’єктивна оцінка», — сказав Марк Рютте.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.