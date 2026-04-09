  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока

20:29, 9 апреля 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что уже подготовлены новые проекты соглашений, а также запланировано обсуждение следующего этапа договоренностей.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых соглашений в сфере безопасности со странами Ближнего Востока. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, уже подготовлены новые проекты соглашений, а также запланировано обсуждение следующего этапа договоренностей.

«Был доклад секретаря СНБО, он продолжает работать со странами рядом с Ираном, и будет больше наших украинских договоренностей в сфере безопасности. Уже подготовлены новые драфты соглашений. На понедельник я назначил совещание по второй волне таких договоренностей. Украина делает свой вклад в безопасность, и в ответ партнеры будут делать свой вклад в безопасность и усиление Украины», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что все видели, насколько сложно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

«Это правда. Вокруг Ирана еще будет много политической и дипломатической активности, а вот военных действий, надеемся, будет меньше. Это имеет значение для всех в мире из-за дестабилизации рынков. Сейчас цены на нефть снижаются. Важно не сломать это. Мир хочет стабильности. Народы хотят безопасности», — заявил Президент.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

