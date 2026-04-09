Владимир Зеленский анонсировал новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых соглашений в сфере безопасности со странами Ближнего Востока. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

«Был доклад секретаря СНБО, он продолжает работать со странами рядом с Ираном, и будет больше наших украинских договоренностей в сфере безопасности. Уже подготовлены новые драфты соглашений. На понедельник я назначил совещание по второй волне таких договоренностей. Украина делает свой вклад в безопасность, и в ответ партнеры будут делать свой вклад в безопасность и усиление Украины», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что все видели, насколько сложно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

«Это правда. Вокруг Ирана еще будет много политической и дипломатической активности, а вот военных действий, надеемся, будет меньше. Это имеет значение для всех в мире из-за дестабилизации рынков. Сейчас цены на нефть снижаются. Важно не сломать это. Мир хочет стабильности. Народы хотят безопасности», — заявил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.