  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував нові оборонні угоди з країнами Близького Сходу

20:29, 9 квітня 2026
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових безпекових домовленостей з країнами Близького Сходу. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

За його словами, вже підготовлено нові проекти угод, а також заплановано обговорення наступного етапу домовленостей.

«Була доповідь секретаря РНБО, він продовжує працювати з країнами поруч з Іраном, і буде більше безпекових наших українських домовленостей. Вже підготовлені нові драфти угод. На понеділок я призначив нараду щодо другої хвилі наших таких домовленостей. Україна робить свій внесок у безпеку і у відповідь партнери робитимуть свій внесок у безпеку і посилення України», – заявив він.

Глава держави підкреслив, що усі бачили, як складно стабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

«Це правда. Навколо Ірану ще буде багато політичної та дипломатичної активності, а ось мілітарних дій, сподіваємося, буде менше. Це для всіх у світі має значення через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються. Важливо не зламати це. Світ хоче стабільності. Народи хочуть безпеки», – завив Президент.

