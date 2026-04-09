Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.

В документе сказано, что основные причины спада — повреждение энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

Там подчеркивается, что поддержки производства и инвестиций за счет военных расходов и реконструкции оказалось недостаточно для компенсации слабых результатов в других секторах экономики.

«Ожидается, что рост в Украине в этом году снизится до 1,2 %, обремененный ростом цен на энергоносители, обострением боевых действий, дефицитом рабочей силы и фискальным давлением. Перспективы Украины зависят от продолжительности боевых действий в стране и устойчивой внешней финансовой поддержки», — говорится в документе.

Также в прогнозе сказано, что рост может ускориться до 4% в 2027 году при условии прекращения боевых действий и поддержки масштабной реконструкции и восстановления потребительского спроса. Однако ожидается, что рост будет оставаться ниже предыдущих прогнозов из-за масштабов повреждений энергетической и промышленной инфраструктуры, дефицита рабочей силы и сохраняющейся неопределенности.

