  1. В Украине

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

20:39, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В прогнозе Всемирного банка также сказано, что рост может ускориться до 4% в 2027 году при ряде условий.
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В документе сказано, что основные причины спада — повреждение энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

Там подчеркивается, что поддержки производства и инвестиций за счет военных расходов и реконструкции оказалось недостаточно для компенсации слабых результатов в других секторах экономики.

«Ожидается, что рост в Украине в этом году снизится до 1,2 %, обремененный ростом цен на энергоносители, обострением боевых действий, дефицитом рабочей силы и фискальным давлением. Перспективы Украины зависят от продолжительности боевых действий в стране и устойчивой внешней финансовой поддержки», — говорится в документе.

Также в прогнозе сказано, что рост может ускориться до 4% в 2027 году при условии прекращения боевых действий и поддержки масштабной реконструкции и восстановления потребительского спроса. Однако ожидается, что рост будет оставаться ниже предыдущих прогнозов из-за масштабов повреждений энергетической и промышленной инфраструктуры, дефицита рабочей силы и сохраняющейся неопределенности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]