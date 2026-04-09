Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році

У прогнозі Світового банку також сказано, що зростання може прискоритися до 4% у 2027 році за низці умов.

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%. Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку.

У документі сказано, що основні причини спаду - пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

Там підкреслюється, що підтримки виробництва та інвестицій через військові витрати та реконструкцію виявилося недостатньо для компенсування слабких результатів у інших секторах економіки.

«Очікується, що зростання в Україні цього року знизиться до 1,2 %, обтяжене зростанням цін на енергоносії, загостренням бойових дій, дефіцитом робочої сили та фіскальним тиском. Перспективи України залежать від тривалості бойових дій у країні та сталого зовнішнього фінансового сприяння», - сказано в документі.

Також у прогнозі сказано, що зростання може прискоритися до 4% у 2027 році за умови припинення бойових дій та підтримки масштабної реконструкції і відновлення споживчого попиту. Проте очікується, що зростання залишатиметься нижчим за попередні прогнози через масштаби пошкоджень енергетичної та промислової інфраструктури, дефіцит робочої сили та збережену невизначеність.

