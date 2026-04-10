  1. В Украине

Быстрое выявление и предупреждение вспышек заболеваний – в Украине запускают проект в сфере эпиднадзора

13:17, 10 апреля 2026
Проект предусматривает развитие лабораторий, техническую поддержку и укрепление взаимодействия между учреждениями здравоохранения.
В Украине состоялась учредительная встреча партнеров и участников, в ходе которой обсудили запуск проекта «Достижение целей и поддержка эпидемического контроля» (EpiC), его ключевые цели, ожидаемые результаты и направления реализации. Об этом сообщили в Минздраве.

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья МЗ Украины, Госпродпотребслужбы и ее лабораторной сети, областных центров контроля и профилактики заболеваний, департаментов здравоохранения и учреждений здравоохранения.

Во время встречи участники ознакомились с основными компонентами проекта, обсудили роли партнеров и заинтересованных сторон, а также согласовали подходы к координации, коммуникации и отчетности. Особое внимание уделили усилению межведомственного взаимодействия и сотрудничества между национальными и региональными институтами для эффективного реагирования на эпидемические угрозы.

Как отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, запуск проекта является важным шагом для укрепления системы общественного здравоохранения, в частности в формировании устойчивой системы, способной своевременно выявлять и предупреждать угрозы.

Проект EpiC является частью глобальной инициативы в сфере здравоохранения, финансируемой Государственным департаментом США в 2019–2027 годах в рамках программы глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

В Украине его реализация предусматривает укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, сферы здоровья животных и лабораторной сети путем оказания технической помощи, развития институционального потенциала и совершенствования межсекторальной координации в соответствии с международными стандартами.

Ожидается, что проект будет способствовать повышению готовности Украины к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и укреплению национальной системы биобезопасности.

