  В Україні

Швидке виявлення та попередження спалахів хвороб – в Україні запускають проєкт у сфері епіднагляду

13:17, 10 квітня 2026
Проєкт передбачає розвиток лабораторій, технічну підтримку та посилення взаємодії між установами охорони здоров’я.
Фото: Freepik
В Україні відбулася установча зустріч партнерів та учасників, під час якої обговорили запуск проєкту «Досягнення цілей та підтримка епідемічного контролю» (EpiC), його ключові цілі, очікувані результати та напрями реалізації. Про це повідомили в МОЗ.

У заході взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, Держпродспоживслужби та її лабораторної мережі, обласних центрів контролю та профілактики хвороб, департаментів охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я.

Під час зустрічі учасники ознайомилися з основними компонентами проєкту, обговорили ролі партнерів і зацікавлених сторін, а також узгодили підходи до координації, комунікації та звітності. Окрему увагу приділили посиленню міжвідомчої взаємодії та співпраці між національними і регіональними інституціями для ефективного реагування на епідемічні загрози.

Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, запуск проєкту є важливим кроком для посилення системи громадського здоров’я, зокрема у формуванні стійкої системи, здатної своєчасно виявляти та попереджати загрози.

Проєкт EpiC є частиною глобальної ініціативи у сфері охорони здоров’я, що фінансується Державним департаментом США у 2019–2027 роках у межах програми глобальної безпеки у сфері охорони здоров’я.

В Україні його реалізація передбачає посилення спроможності системи громадського здоров’я, сфери здоров’я тварин і лабораторної мережі шляхом надання технічної допомоги, розвитку інституційної спроможності та вдосконалення міжсекторальної координації відповідно до міжнародних стандартів.

Очікується, що проєкт сприятиме підвищенню готовності України до реагування на спалахи інфекційних хвороб та зміцненню національної системи біобезпеки.

МОЗ охорона здоров'я Міністерство охорони здоров'я

