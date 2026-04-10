Украина ввела санкции против 5 культурных пропагандистов РФ, связанных с участием в Венецианской биеннале

В список попали Анастасия Карнеева, Михаил Швыдкой, скрипачка Валерия Олейник, певец Илья Татаков и вокалист Артем Николаев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №305/2026 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 апреля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)».

Санкции введены против пяти культурных пропагандистов РФ. Все они связаны с участием РФ в 61-й Венецианской биеннале.

Среди них — дочь находящегося под санкциями заместителя гендиректора «Ростеха» Анастасия Карнеева, которая с 2021 года назначена комиссаром российского павильона Венецианской биеннале и будет представлять РФ там в этом году.

Санкции также введены против специального представителя российского руководителя по вопросам международного культурного сотрудничества Михаила Швыдкого, который называет войну РФ против Украины «историческим моментом». Также в списке — скрипачка Валерия Олейник, певец Илья Татаков, вокалист Артем Николаев.

«Участие России в Венецианской биеннале — это не о культуре, а об использовании международных площадок для легитимизации агрессии и распространения пропаганды. Либо ты против режима РФ и имеешь доступ к культурному пространству свободного мира, либо обслуживаешь пропаганду, получаешь санкции и участвуешь в фестивале “огурца”», — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Всю необходимую информацию Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

