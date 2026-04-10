  В Україні

Україна ввела санкції проти 5 культурних пропагандистів РФ, пов’язаних із участю у Венеційській бієнале

11:30, 10 квітня 2026
До списку потрапили Анастасія Карнєєва, Михайло Швидкий, скрипачка Валерія Олєйнік, співак Ілля Татаков та вокаліст Артем Ніколаєв.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №305/2026 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 квітня 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції застосовані проти п’ятьох культурних пропагандистів РФ. Усі вони пов’язані з участю РФ в 61-й Венеційській бієнале.

Серед них — донька підсанкційного замгендиректора «Ростеху» Анастасія Карнєєва, яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме РФ там цьогоріч.

Санкції запровадили проти спецпредставника російського очільника з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, який називає війну РФ проти України «історичним моментом». Також у списку — скрипачка Валерія Олєйнік, співак Ілля Татаков, вокаліст Артем Ніколаєв.

«Участь Росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму РФ і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі «огурца», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Всю необхідну інформацію Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

