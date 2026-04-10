Офис Омбудсмана предупредил о мошеннической схеме с «видеосвязью» с пленными через соцсети

Родственникам пленных рассылают вирусы под видом видеосвязи — предупреждение омбудсмана.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к родственникам военнопленных и пропавших без вести украинцев с предупреждением о новой мошеннической схеме.

По его словам, в последнее время неизвестные лица пишут родственникам в Telegram и предлагают организовать видеосвязь с пленными. Они представляются журналистами российских медиа и утверждают, что якобы готовят интервью.

В таких сообщениях пользователям отправляют файлы, которые предлагают установить как «специальное приложение для видеоконференций». На самом деле, предупреждает омбудсман, эти файлы содержат вредоносное программное обеспечение. После их установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону, персональным данным и даже к интернет-банкингу.

Лубинец отметил, что есть основания полагать, что такие действия координируются структурами государства-агрессора, в частности связанными с разведывательно-подрывной деятельностью, информационно-психологическими операциями и киберпреступностью. Их цель — не только финансовое мошенничество, но и сбор личной информации, психологическое давление и дискредитация украинских государственных институтов.

Омбудсман призвал граждан быть осторожными и соблюдать базовые правила безопасности:

не устанавливать никаких файлов и приложений от незнакомцев;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не передавать свои личные данные, банковские реквизиты или доступ к устройствам;

проверять любую информацию только через официальные государственные органы Украины;

если получите такие сообщения — сразу сообщать в полицию и компетентные службы.

«Государственные органы Украины не используют подобные способы коммуникации и не просят устанавливать сторонние приложения, чтобы связаться с военнопленными», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

