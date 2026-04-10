  1. В Україні

Офіс Омбудсмана попередив про шахрайську схему з «відеозв’язком» із полоненими через соцмережі

22:36, 10 квітня 2026
Родинам полонених надсилають віруси під виглядом відеозв’язку — застереження омбудсмана.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до родин військовополонених та зниклих безвісти українців із застереженням щодо нової шахрайської схеми.

За його словами, останнім часом невідомі особи пишуть родичам у Telegram і пропонують організувати відеозв’язок із полоненими. Вони представляються журналістами російських медіа та стверджують, що нібито готують інтерв’ю.

У таких повідомленнях користувачам надсилають файли, які пропонують встановити як «спеціальний додаток для відеоконференцій». Насправді ж, застерігає омбудсман, ці файли містять шкідливе програмне забезпечення. Після їх встановлення зловмисники отримують віддалений доступ до телефону, персональних даних і навіть до інтернет-банкінгу.

Лубінець зазначив, що є підстави вважати, що такі дії координуються структурами держави-агресора, зокрема, йдеться про пов’язані із розвідувально-підривною діяльністю, інформаційно-психологічними операціями та кіберзлочинністю. Їхня мета — не лише фінансове шахрайство, а й збір особистої інформації, психологічний тиск та дискредитація українських державних інституцій.

Омбудсман закликав громадян бути обережними та дотримуватися базових правил безпеки:

  • не встановлювати жодних файлів і додатків від незнайомців;
  • не переходити за підозрілими посиланнями;
  • не давати свої особисті дані, банківські реквізити чи доступ до пристроїв;
  • перевіряти будь-яку інформацію тільки через офіційні держані органи України;
  • якщо отримаєте такі повідомлення — одразу повідомляти поліцію та компетентні служби.

«Державні органи України не використовують подібні  способи комунікації і не просять встановлювати сторонні додатки, щоб зв’язатися з військовополоненими», — наголосив Дмитро Лубінець.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

