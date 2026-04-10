В Украине разрешили за один визит оформить ID-карту и загранпаспорт

Граждане могут за один визит оформить сразу два паспорта: ID-карту и заграничный.

В Государственной миграционной службе сообщили о возможности одновременного оформления ID-карты и паспорта для выезда за границу при одном обращении.

Как отметили в Миграционной службе Днепропетровской области, соответствующий порядок вступил в силу 25 декабря 2025 года после принятия постановления Кабинета Министров Украины №1709.

Согласно документу, граждане могут за один визит оформить сразу два паспорта: ID-карту и заграничный. Также предусмотрена возможность одновременного оформления ID-карты для себя и заграничных паспортов для детей до 14 лет.

Подать документы можно в подразделениях Государственной миграционной службы, центрах предоставления административных услуг или в центрах «Паспортный сервис» как в Украине, так и за рубежом. В случае оформления документов за пределами страны срок изготовления составляет до трех месяцев.

Для подачи документов достаточно одной записи в электронной очереди, а оплата осуществляется одним административным сбором. В то же время, если ID-карта оформляется впервые после достижения 14-летнего возраста, оплачивается только стоимость оформления заграничного паспорта.

В Миграционной службе уточнили, что размер административного сбора зависит от срочности оформления и количества документов.

