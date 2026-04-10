  В Україні

В Україні дозволили за один візит оформити ID-картку та закордонний паспорт

22:00, 10 квітня 2026
Громадяни можуть за один візит оформити одразу два паспорти: ID-картку та закордонний.
В Україні дозволили за один візит оформити ID-картку та закордонний паспорт
У Державній міграційній службі повідомили про можливість одночасного оформлення ID-картки та паспорта для виїзду за кордон під час одного звернення.

Як зазначили у Міграційній службі Дніпропетровської області, відповідний порядок набрав чинності 25 грудня 2025 року після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України №1709.

Згідно з документом, громадяни можуть за один візит оформити одразу два паспорти: ID-картку та закордонний. Також передбачена можливість одночасного оформлення ID-картки для себе та закордонних паспортів для дітей до 14 років.

Подати документи можна у підрозділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг або в центрах «Паспортний сервіс» як в Україні, так і за кордоном. У разі оформлення документів за межами країни строк виготовлення становить до трьох місяців.

Для подання документів достатньо одного запису в електронній черзі, а оплата здійснюється одним адміністративним збором. Водночас, якщо ID-картка оформлюється вперше після досягнення 14-річного віку, сплачується лише вартість оформлення закордонного паспорта.

У Міграційній службі уточнили, що розмір адміністративного збору залежить від терміновості оформлення та кількості документів.

