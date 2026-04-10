В Одессе задержали «на горячем» агента РФ, который пытался убить высокопоставленного чиновника ВМС ВСУ

16:54, 10 апреля 2026
Подозреваемого задержали в тот момент, когда он пытался открыть огонь по украинскому офицеру.
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ задержала в Одессе мужчину, который, по данным следствия, пытался застрелить высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ по заданию российских спецслужб. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ отметили, что Департамент контрразведки совместно с управлением СБУ в Одесской области сорвали попытку РФ организовать заказное убийство представителя Сил обороны Украины.

По результатам спецоперации в Одессе задержан агент, который пытался ликвидировать офицера Военно-морских сил ВСУ. Его задержали непосредственно во время подготовки к нападению.

По данным следствия, в день покушения исполнитель с пистолетом и двумя заряженными магазинами занял позицию у выезда из жилого комплекса, где проживает украинский военный.

Он, имитируя ремонт велосипеда и находясь в балаклаве, ждал автомобиль офицера. Когда автомобиль приблизился к выезду, мужчина бросил велосипед под колеса и пытался открыть огонь по водителю.

В этот момент его задержала оперативная группа контрразведки и спецназовцы ЦСО «А» СБУ, которые, по информации службы, длительное время документировали его действия и контролировали ситуацию.

Следствие установило, что задание выполнял 37-летний гражданин одной из стран Балканского региона, который, по версии правоохранителей, был завербован российскими спецслужбами.

В феврале 2026 года он прибыл в Киев под видом туриста, после чего отправился в Одессу для выполнения задания.

На месте он получил от куратора из РФ координаты тайника, откуда забрал пистолет с глушителем и боеприпасы.

Далее мужчина отслеживал маршруты и места пребывания потенциальной жертвы, после чего согласовал с российским куратором место планируемого нападения.

Для конспирации он регулярно менял арендованные квартиры и гостиничные номера в Одессе.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на совершение террористического акта).

По данным СБУ, подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

