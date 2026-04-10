В Одесі затримали «на гарячому» агента РФ, який намагався вбити високопосадовця ВМС ЗСУ

Підозрюваного затримали в момент, коли він намагався відкрити вогонь по українському офіцеру.

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі чоловіка, який, за даними слідства, намагався застрелити високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ за завданням російських спецслужб. Про це повідомили в Службі безпеки України.

У СБУ зазначили, що Департамент контррозвідки спільно з управлінням СБУ в Одеській області зірвали спробу РФ організувати замовне вбивство представника Сил оборони України.

За результатами спецоперації в Одесі затримано агента, який намагався ліквідувати офіцера Військово-морських сил ЗСУ. Його затримали безпосередньо під час підготовки до нападу.

За даними слідства, у день замаху виконавець із пістолетом та двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український військовий.

Він, імітуючи ремонт велосипеда та перебуваючи в балаклаві, чекав на автомобіль офіцера. Коли авто наблизилося до виїзду, чоловік кинув велосипед під колеса та намагався відкрити вогонь по водію.

У цей момент його затримала оперативна група контррозвідки та спецпризначенці ЦСО «А» СБУ, які, за інформацією служби, тривалий час документували його дії та контролювали ситуацію.

Слідство встановило, що завдання виконував 37-річний громадянин однієї з країн Балканського регіону, якого, за версією правоохоронців, було завербовано російськими спецслужбами.

У лютому 2026 року він прибув до Києва під виглядом туриста, після чого вирушив до Одеси для виконання завдання.

На місці він отримав від куратора з РФ координати схрону, звідки забрав пістолет із глушником та боєприпаси.

Далі чоловік відстежував маршрути та місця перебування потенційної жертви, після чого погодив із російським куратором місце планованого нападу.

Для конспірації він регулярно змінював орендовані квартири та готельні номери в Одесі.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

За даними СБУ, підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

