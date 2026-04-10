Буллинг и недоступное образование: Омбудсмен Лубинец заявил о системных нарушениях прав детей

Во время заседания профильного комитета был представлен ежегодный доклад Дмитрия Лубинца, который показал системные нарушения прав детей и проблемы с доступом к образованию, после чего депутаты призвали к их устранению и усилению государственной политики в этой сфере.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрели ежегодный доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о состоянии соблюдения прав и свобод человека в Украине за 2025 год. Заседание прошло под председательством Сергея Бабака.

Омбудсмен проинформировал народных депутатов о зафиксированных нарушениях прав человека, в частности в сфере защиты прав детей и доступа к образованию, приведя соответствующие данные и примеры. В частности, по его словам, в 2025 году поступило 191 обращение по поводу буллинга, что на 55% больше, чем годом ранее. По результатам реагирования было открыто 12 уголовных производств, составлены административные протоколы в отношении 22 человек и применены дисциплинарные меры к 34 лицам.

Также в докладе говорилось о ряде системных проблем. Среди них — нарушение права детей на специальное образование, недостаточные условия проживания в пансионатах, случаи предоставления медицинских услуг в учебных заведениях без надлежащих оснований, а также нехватка специалистов и поддержки для учащихся с особыми образовательными потребностями. Отдельно обратили внимание на ограниченный доступ к образованию для уязвимых категорий населения из-за нехватки ресурсов и существующих барьеров.

По словам Лубинца, также отсутствует комплексная стратегия по обеспечению доступа к образованию и интеграции молодежи с временно оккупированных территорий. Количество абитуриентов из таких территорий сократилось — с 11 325 в 2024 году до 9 418 в 2025 году.

В ходе обсуждения члены комитета подчеркнули необходимость создания равных условий для обучения и усиления защиты образовательных прав уязвимых групп, в частности внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и лиц с особыми образовательными потребностями.

Также было отмечено, что Министерству образования и науки следует активизировать работу по реализации норм законодательства о признании результатов обучения лиц с временно оккупированных территорий, а также тех, кто получал образование за рубежом.

Отдельное внимание уделили вопросам совершенствования законодательства в сфере противодействия насилию, устранения барьеров в доступе к образованию и пересмотра действующих ограничений на перевод и восстановление студентов.

По итогам рассмотрения комитет принял доклад Уполномоченного к сведению. Также депутаты решили дополнительно рассмотреть вопрос выполнения соответствующего законодательства по признанию результатов обучения лиц с временно оккупированных территорий и состояние реализации рекомендаций, изложенных в докладах омбудсмена за 2024–2025 годы.

В заседании приняли участие народные депутаты, представители Секретариата Уполномоченного, Министерства образования и науки, Министерства финансов и Ассоциации городов Украины. В целом к обсуждению присоединились более 30 участников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.