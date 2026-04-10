Булінг і недоступна освіта: Омбудсман Лубінець заявив про системні порушення прав дітей

Під час засідання профільного комітетубуло представлено щорічну доповідь Дмитра Лубінця, яка засвідчила системні порушення прав дітей і проблеми з доступом до освіти, після чого депутати закликали до їх усунення та посилення державної політики у цій сфері.

На засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій розглянули щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця щодо стану дотримання прав і свобод людини в Україні за 2025 рік. Засідання відбулося під головуванням Сергія Бабака.

Омбудсман поінформував народних депутатів про зафіксовані порушення прав людини, зокрема у сфері захисту прав дітей та доступу до освіти, навівши відповідні дані та приклади. Зокрема, за його словами, у 2025 році надійшло 191 звернення щодо булінгу, що на 55% більше, ніж роком раніше. За результатами реагування було відкрито 12 кримінальних проваджень, складено адміністративні протоколи щодо 22 осіб і застосовано дисциплінарні заходи до 34 осіб.

Також у доповіді йшлося про низку системних проблем. Серед них — порушення права дітей на спеціальну освіту, недостатні умови проживання у пансіонах, випадки надання медичних послуг у навчальних закладах без належних підстав, а також нестача фахівців і підтримки для учнів з особливими освітніми потребами. Окремо звернули увагу на обмежений доступ до освіти для вразливих категорій населення через нестачу ресурсів і бар’єри.

За словами Лубінця, також відсутня комплексна стратегія щодо забезпечення доступу до освіти та інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій. Кількість вступників із таких територій зменшилася — з 11 325 у 2024 році до 9 418 у 2025-му.

Під час обговорення члени комітету наголосили на необхідності створення рівних умов для навчання та посилення захисту освітніх прав вразливих груп, зокрема внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами.

Також було відзначено, що Міністерству освіти і науки варто активізувати роботу щодо реалізації норм законодавства про визнання результатів навчання осіб із тимчасово окупованих територій, а також тих, хто здобував освіту за кордоном.

Окрему увагу приділили питанням удосконалення законодавства у сфері протидії насильству, усунення бар’єрів у доступі до освіти та перегляду чинних обмежень щодо переведення і поновлення студентів.

За підсумками розгляду комітет взяв доповідь Уповноваженого до відома. Також депутати вирішили додатково розглянути питання виконання відповідного законодавства щодо визнання результатів навчання осіб із тимчасово окупованих територій та стан реалізації рекомендацій, викладених у доповідях омбудсмана за 2024–2025 роки.

У засіданні взяли участь народні депутати, представники Секретаріату Уповноваженого, Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Асоціації міст України. Загалом до обговорення долучилися понад 30 учасників.

