Кабмин изменил Регламент из-за обновления правил отбора наблюдательных советов

18:26, 10 апреля 2026
Кабмин обновил Регламент, согласовав его с постановлением №1804 по отбору и назначению членов наблюдательных советов госпредприятий и компаний с государственной долей более 50%.
Кабинет Министров внес изменения в собственный Регламент, согласовав его с постановлением от 31 декабря 2025 года №1804, которое касается порядка отбора и назначения членов наблюдательных советов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о документе, регулирующем процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ, где государство владеет более 50% акций или долей.

Обновления касаются, прежде всего, уточнения и приведения в соответствие терминологии.

