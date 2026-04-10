Кабмін змінив Регламент через оновлення правил відбору наглядових рад

Кабмін оновив Регламент, узгодивши його з постановою №1804 щодо відбору та призначення членів наглядових рад держпідприємств і компаній із державною часткою понад 50%.

Кабінет Міністрів вніс зміни до власного Регламенту, узгодивши його з постановою від 31 грудня 2025 року №1804, яка стосується порядку відбору та призначення членів наглядових рад. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про документ, який регулює процедури відбору та призначення членів наглядових рад державних унітарних підприємств, а також господарських товариств, де держава володіє понад 50% акцій або часток.

Оновлення стосуються насамперед уточнення та приведення у відповідність термінології.

