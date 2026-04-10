В Чернигове в лесу обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
18:31, 10 апреля 2026
Вероятной версией произошедшего считают самоубийство.
В лесной зоне в пределах Чернигова обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением, сообщили в полиции Черниговской области.
По предварительным выводам, мужчина совершил самоубийство. Информация об обнаружении тела поступила в правоохранительные органы 10 апреля. На месте инцидента работают оперативные службы и следственно-оперативная группа по установке всех деталей трагедии.
"Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи Государственного бюро расследований", - отметили в полиции.
