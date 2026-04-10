У Чернігові в лісі виявили тіло поліцейського з вогнепальним пораненням

Ймовірною версією події вважають самогубство.

У лісовій зоні в межах Чернігова знайшли тіло поліцейського з вогнепальним пораненням, повідомили в поліції Чернігівської області.

За попередніми висновками, чоловік вчинив самогубство. Інформація про виявлення тіла надійшла до правоохоронних органів 10 квітня. На місці інциденту працюють оперативні служби та слідчо-оперативна група для встановлення всіх деталей трагедії.

«Обставини трагедії будуть розслідувати слідчі Державного бюро розслідувань», — зазначили в поліції.

