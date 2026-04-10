  1. В Украине

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантной должности

19:18, 10 апреля 2026
Суд ищет секретаря судебного заседания.
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания (государственный служащий категории В).

Основные обязанности:

Обеспечение ведения протокола судебного заседания, контроль за полным фиксированием судебного заседания техническими средствами и проведением судебного заседания в режиме видеоконференции.

Ведение учета документооборота судьи, осуществление подшивки (формирования) материалов судебных дел и перевода бумажных носителей в электронную форму.

Обеспечение осуществления судебных вызовов и уведомлений по судебным делам, выполнение необходимой технической работы по изготовлению бумажных копий процессуальных документов.

Осуществление подготовки проектов процессуальных документов, ответов на заявления, обращения или жалобы; запросов, писем, других материалов, связанных с рассмотрением конкретного дела.

Обеспечение принятия мер по ознакомлению с материалами дела по резолюции председательствующего судьи.

Осуществление проверки полномочий лиц на представление интересов в суде, проверки наличия и выяснения причин отсутствия лиц, вызванных в судебное заседание.

Обеспечение неотложной передачи работнику отдела документооборота и организационного обеспечения надлежащим образом оформленного дела для повторного автоматизированного распределения (при наличии оснований).

Осуществление необходимой технической работы по изготовлению бумажных копий процессуальных документов.

Осуществление направления участникам судебного процесса копий процессуальных документов в электронном виде средствами электронной связи.

Суд предлагает:

официальное трудоустройство;

ежегодный отпуск 30 календарных дней с денежной помощью на оздоровление;

комфортные условия труда;

5-дневный рабочий график.

Условия оплаты труда:

должностной оклад — 23 464 грн;

надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной службе;

надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего;

премия.

Требования к кандидатам:

гражданство Украины;

высшее образование с образовательным уровнем не ниже младшего бакалавра или бакалавра в области знаний «Право»;

сертификат о свободном владении государственным языком первого уровня (С1) или второго уровня (С2);

без опыта работы.

Дополнительно суд сообщает, что после прекращения или отмены военного положения, но не позднее шести месяцев со дня его прекращения или отмены, на должности государственной службы, на которые лица назначены в соответствии с абзацем первым части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», объявляется конкурс. Предельный срок пребывания лица на такой должности составляет 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Резюме просим направлять на электронный адрес:

[email protected]

Контактное лицо:

Злобина Любовь Владимировна

Тел. (0362) 68-40-62

