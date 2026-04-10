Суд шукає секретаря судового засідання.

Північно-західний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантної посади секретаря судового засідання (державний службовець категорії В).

Основні обов’язки:

Забезпечення ведення протоколу судового засідання, контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.

Ведення обліку документообігу судді, здійснення підшивання (формування) матеріалів судових справ та переведення паперових носіїв в електронну форму.

Забезпечення здійснення судових викликів та повідомлень у судових справах, здійснення необхідної технічної роботи щодо виготовлення паперових копій процесуальних документів.

Здійснення підготовки проектів процесуальних документів, відповідей на заяви, звернення чи скарги; запитів, листів, інших матеріалів, пов'язаних із розглядом конкретної справи.

Забезпечення вжиття заходів щодо ознайомлення з матеріалами справи за резолюцією головуючого судді.

Здійснення перевірки повноважень осіб на представлення інтересів у суді, перевірки наявності і з'ясування причин відсутності осіб, які викликані в судове засідання.

Забезпечення невідкладної передачі працівнику відділу документообігу та організаційного забезпечення належним чином оформленої справи для повторного автоматизованого розподілу (за наявності підстав).

Здійснення необхідної технічної роботи щодо виготовлення паперових копій процесуальних документів.

Здійснення направлення учасникам судового процесу копій процесуальних документів в електронному вигляді засобами електронного зв’язку.

Суд пропонує:

- офіційне працевлаштування;

- щорічну відпустку на 30 календарних днів з грошовою допомогою на оздоровлення;

- комфортні умови праці;

- 5-денний робочий графік;

Умови оплати праці:

- посадовий оклад - 23 464 грн

- надбавка до посадового окладу за вислугу років на державній службі;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця;

- премія.

Вимоги до осіб, які претендують на посаду:

- громадянство України;

- вища освіта з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право»;

- сертифікат про рівень вільного володіння державною мовою першого ступеня (С1) або рівень вільного володіння державною мовою другого ступеня (С2).

- без досвіду роботи.

Додатково суд повідомляє, що після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, оголошується конкурс. Граничний строк перебування особи на такій посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Резюме просимо надсилати на електронну адресу:

[email protected]

Контактна особа:

Злобіна Любов Володимирівна

Тел. (0362) 68-40-62

